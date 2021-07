Biasin: «Bellerin-Inter, agente in arrivo a Milano. Nandez, una sensazione»

Per Bellerin all’Inter possibili sviluppi entro questa settimana: Biasin annuncia che il suo agente è in arrivo a Milano. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, ha parlato anche di Nandez.

TRATTATIVA IN CORSO – “In Italia vige la regola del ‘si può solo in prestito’ che al limite può diventare ‘prestito oneroso’ ma senza esagerare. E infatti di questo hanno parlato, ieri, Inter e Cagliari. Sul piatto le questioni Nahitan Nandez e Radja Nainggolan. Premessa: la sensazione è che alla fine il doppio affare si farà. Svolgimento: al momento, l’incastro, non c’è. E se per l’uruguaiano dev’essere il club sardo a fare un passo (l’Inter, nel presente, può mettere sul piatto pochissimi quattrini), per il belga… Pure. I nerazzurri hanno offerto il giocatore, Tommaso Giulini prende tempo. Ma, ripetiamo, la sensazione è che sia solo questione di tempo. Ah, In settimana a Milano sbarca l’agente di Héctor Bellerin: novità in arrivo…”

IL GRANDE RITORNO – “Nel frattempo, ha parlato Romelu Lukaku (vedi articolo). Ha detto così: «Mi sono riposato e mi sono anche allenato per essere in forma e iniziare subito bene. Vogliamo fare anche meglio dell’anno scorso». Un gran bel modo per tornare in gruppo, soprattutto nell’estate delle voci terribili e bruttissime (‘l’Inter venderà tutti!’)”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin