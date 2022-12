Biasin: «Battuta di Zhang troppo criticata! Mi piacerebbe sapere altro»

In collegamento a Radio Sportiva, nella trasmissione Microfono Aperto, c’è Fabrizio Biasin. Il giornalista, vicino alle vicende legate all’Inter, commenta la battuta di Zhang fatta durante la cena di Natale

TONI SCHERZOSI – Ecco il commento di Fabrizio Biasin riguardo alla battuta di Steven Zhang sui 5 euro da lasciare alla cena di Natale per il mercato dell’Inter: «Credo sia stato un po’ gonfiato. Si trattava di una festa di Natale. Sono toni scherzosi di chi parla con il suo dirigente senza voler dire chissà quale verità. noi trasformiamo tutto in casi clamorosi. Ad alcuni è piaciuta, altri l’han criticata. Nella festa di natale si dicono tante ovvietà: “faremo del nostro meglio”, “daremo tutto”. In quest’ambito c’è stata questa gag, discutere questa cosa è inutile. Se usciamo dalla cena di natale, mi piacerebbe sapere che fine ha fatto lo sponsor di maglia. L’importante è che il presidente abbia le idee chiare su come uscire da questa situazione complicata. Zhang ha ereditato una situazione complicata, ha investito parecchi quattrini, credo che l’Inter non chiuda in passivo da 4\5 sessioni di mercato perchè non può permetterselo. Fino a quando non avremo gli stadi di proprietà il problema sarà continuo e il gap con le altre squadre aumenterà».