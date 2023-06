Biasin: «Bastoni, che stoccata! Spogliatoio Inter spaccato? Balle»

Biasin si è concentrato su una frase di Bastoni durante la conferenza stampa nel media day di ieri. Poi è ritornato su una delle accuse che si faceva all’Inter a metà stagione

STOCCATA − Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Fabrizio Biasin ha ripreso anche alcune dichiarazioni dei protagonisti in casa Inter: «Ieri è andato in scena il media-day, una sorta di mega incontro generale prima di “quella partita là”. Le dichiarazioni sono state tante e coraggiose, il minimo comune denominatore è stato: “Nessuna paura dei marziani”. Come è giusto che sia. Tra gli altri, ha parlato Bastoni. Ha detto così: “Dite che posso essere un giocatore ideale per l’idea di calcio di Guardiola? Sì, ma mi sento più inzaghiano che mai”. Questa può sembrare una risposta qualunque, ma in realtà è una gran stoccata, data a tutti quelli che per tante settimane hanno parlato di spogliatoio spaccato, giocatori in autogestione ecc. Tutte balle. Anzi, la verità è che mentre noi ci impegnavamo tanto a contare il numero delle sconfitte dei nerazzurri in campionato, all’estero parlavano del suo calcio. Il City è più forte dell’Inter, ma l’Inter ha caratteristiche tecniche che possono dar fastidio a Pep e figliocci. Chi vivrà, vedrà».