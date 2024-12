Biasin: «Bastoni massima espressione! Lautaro Martinez? Si sacrifica!»

Fabrizio Biasin si sofferma su due dei protagonisti di Cagliari-Inter, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Il giornalista ha le idee chiare sulle qualità del difensore e dell’attaccante nerazzurri.

IN ASSOLUTO – Fabrizio Biasin, ospite di Radio Sportiva, elogia Alessandro Bastoni: «Credo che in un calcio molto moderno, in cui quello del “braccetto” è un ruolo fondamentale, Bastoni sia una delle massime espressioni al mondo. L’Inter ha tanti giocatori forti, forse uno solo è il più forte in assoluto nel suo ruolo, ed è proprio Bastoni. Tendenzialmente, però, lui non si prende mai troppe copertine e questo dimostra che siamo di fronte a un ragazzo molto intelligente. Bastoni è uno che fa il suo, ha rifiutato tante possibilità, anche nel recente passato. Probabilmente perché questi ragazzi capiscono che nella carriera è anche il caso di rinunciare a qualche soldo per stare nell’ambiente in cui ti trovi a tuo agio».

Da Bastoni a Lautaro Martinez, il punto di Biasin all’indomani di Cagliari-Inter

ESEMPLARE – Fabrizio Biasin, poi, si sofferma sul capitano dell’Inter, tornato al gol a Cagliari: «Non credo che ci sia un grosso problema legato a Lautaro Martinez. Certamente è sotto media rispetto alle altre stagioni, però poi si deve guardare anche alle prestazioni, singole e della squadra. L’Inter ha il miglior attacco della Serie A, anche perché Lautaro Martinez fa un certo tipo di gioco. Cagliari-Inter in questo senso è esemplare. Ci sono gli attaccanti che giocano sulla linea dei centrocampisti, i difensori in attacco e i centrocampisti davanti al portiere».

TUTTO FUNZIONA – Fabrizio Biasin conclude su Lautaro Martinez: «I ragionamenti fatti sui singoli in questo momento hanno poco senso, se uno guarda l’insieme. Devono funzionare le fasi, quella offensiva dell’Inter funziona. Anche se Lautaro Martinez attualmente è sotto media, se gli altri funzionano così bene è anche perché ci sono giocatori come lui che si sacrificano. Io guardo al complessivo, che dice che l’Inter funziona».