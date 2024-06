Biasin: «Barella in silenzio e coerente! Inzaghi? Era nel baratro»

Biasin ha commentato il rinnovo di Nicolò Barella con la maglia dell’Inter. Poi il giornalista si è espresso pure su Simone Inzaghi.

COERENZA – Fabrizio Biasin, dalle colonne di Tmw, ha commentato il rinnovo di Barella: «Nicolò Barella ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2029. Lo ha fatto in silenzio, in perfetto stile barelliano. Il suo procuratore ha ottenuto un aumento proporzionato alla sua forza (6.5 milioni l’ingaggio pattuito), non si è fatto ingolosire dalle sirene straniere (c’erano eccome), ha dato sostanza e valore al ruolo di vice capitano del ragazzo. Nicolò Barella è un grande centrocampista e lo sanno pure i sassi, con la firma di ieri non si è trasformato in buon samaritano (guadagna pur sempre una paccata di danaro) ma ha dimostrato estrema coerenza, cosa rara nello strampalato mondo del calcio». Il centrocampista, peraltro, sta recuperando per giocare già contro l’Albania nella partita d’esordio dell’Italia ad Euro 2024.

Non solo Barella, Biasin si esprime pure su Inzaghi-Inter

NIENTE MALE – In merito a Inzaghi, Biasin si esprime così: «Oggi Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, torna in sede. E torna per fissare l’orizzonte del nuovo accordo tra tecnico e club (2027). Solo un anno e mezzo fa il tecnico campione d’Italia è stato a un passo dal baratro, ora può diventare uno degli allenatori più longevi della storia del club. Davvero niente male». Nel pomeriggio, l’atteso incontro tra le parti per arrivare alla quadra definitiva. A meno di altri scenari, Inzaghi dovrebbe essere il secondo rinnovo in casa nerazzurra.