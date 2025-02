Biasin bacchetta: «Inter senza fame? Non è vero! E c’è altro errore»

L’Inter ha rimediato con la Juventus la terza sconfitta in campionato e in tanti hanno visto una mancanza di fame nei giocatori. Biasin è contrariato e commenta in questo modo.

FAME – Fabrizio Biasin, dalle colonne di Tmw, fa riferimento al momento dell’Inter e alla presunta mancanza di fame nei giocatori nerazzurri: «Non è vero che i giocatori dell’Inter non abbiano “fame” (opinione personale), credo invece che esista un problema legato all’impronta che si riesce a dare alle partite. I nerazzurri giocano un calcio di altissimo livello che produce quasi sempre una marea di occasioni. Il guaio è che un sistema così dinamico (il famoso “calcio posizionale”), in una squadra non giovanissima (eufemismo), comporta cali prestazionali anche drastici nel corso dei 90 minuti. Morale: se non capitalizzi subito, rischi di andare in affanno».

Biasin in vena di ‘tirate d’orecchie: il suo parere sull’Inter

CONFRONTO SBAGLIATO – Poi Biasin bacchetta ancora, stavolta contro chi fa paragoni con la stagione precedente, conclusasi con il successo della seconda stella. Le sue parole: «Chi fa un paragone con la passata stagione commette un errore: quello è stato un unicum irripetibile, anche solo perché le avversarie si sono rinforzate, e pure di tanto. Si chiama “competizione” e prevede che esistano ostacoli anche parecchio alti da superare. Riuscirci è dovere di una squadra matura».