Biasin avverte: «Fiducia nel gruppo Inter! Isteria per un pareggio…»

L’Inter ha attirato critiche nelle ultime settimane per i risultati non proprio convincenti ottenuti. Fabrizio Biasin avverte i tifosi sull’isteria preventiva, le sue parole su X spiegano tutto.

RISULTATI – Fabrizio Biasin fa un ampio discorso sull’Inter: «Posto che sì, è vero, di ca**ate ne scrivo a dozzine, mi permetto qualche considerazione. Se l’Inter è potenzialmente prima in classifica insieme al Napoli e nelle 8 in Champions, evidentemente è perché la squadra fin qui ha fatto cose buone ed è meglio di come viene raccontata in questi giorni. Credo che a metà strada e a seconda delle esigenze generate dal percorso sia normale che si possa/debba ragionare su uno o due rinforzi».

Inter, la richiesta di Biasin ai tifosi!

FIDUCIA – Biasin chiede ai tifosi una cosa: «Credo che farsi prendere dall’isteria per un pareggio contro un ottimo Bologna sia una cosa tipica dei giorni nostri. Qualunque “non vittoria” viene vissuta come una tragedia (Spoiler: capiterà ancora). Credo che il gruppo Inter sia composto da grandi professionisti. Bisognerebbe imparare a fidarsi un minimo di chi ti ha fatto gioire non 10 anni fa, ma lo scorso aprile. Questo non significa “l’Inter vincerà tutto!” perché esistono gli avversari. A volte sono più bravi di te, ma se ci riusciranno è perché avranno fatto qualcosa di davvero importante».