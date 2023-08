Biasin: «Attacco Inter? Sanno come comportarsi. Correa in uscita»

L’Inter sta cambiando da un mese obiettivo in attacco perché puntualmente sfumano tutti i nomi che venivano definiti prioritari. Nonostante ciò, c’è la possibilità di vedere due acquisti nel reparto offensivo perché Correa può andare via. È la certezza che dà Biasin a Radio Sportiva.

TANTI CAMBI – Fabrizio Biasin si esprime sugli obiettivi dell’Inter in attacco: «Romelu Lukaku in Serie A sposta parecchio. Sono dell’idea che, anche se fosse una sola azione di disturbo, la Juventus ha comunque creato un problema all’Inter che si è trovata improvvisamente a rifare il suo attacco. Poi a Milano non è che non sappiano come comportarsi: all’Inter vogliono fare anche il quarto con Joaquin Correa in uscita. Non sarà mai un esterno, perché Simone Inzaghi non esce dal 3-5-2. Domenico Berardi a me piace non tanto ma tantissimo, per me è incredibile che non abbia una presenza in Champions League ma col 3-5-2 non c’entra nulla. Non c’è spazio per lui nell’Inter, che deve fare assolutamente il portiere e poi concentrarsi sull’attacco».

ACQUISTO FATTO – Fra tanti nomi sfumati ce n’è uno che è ormai definito, secondo Biasin. È Lazar Samardzic dall’Udinese: «In questo momento l’Inter completa il suo reparto a centrocampo. Poi non sarà oggi, forse neanche domani ma Samardzic arriva: sono tranquilli da quel punto di vista, non hanno fretta. L’Inter mette centrocampisti complementari, in modo da avere tutte le possibili soluzioni, e credo che sarà il reparto più forte del campionato. In questo momento Nicolò Barella non parte, a meno che non arrivi un pazzo che mette duecento milioni e questo non c’è. Per quest’anno l’Inter ha sistemato vendendo Marcelo Brozovic, André Onana e altro, l’anno prossimo non lo so. Dobbiamo entrare nell’ottica che non si può dire di no alle mega-offerte, solo bisogna cautelarsi e avere altri giocatori buoni».