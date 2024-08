Biasin: «Attacco Inter non incompleto! Quarto? Non può essere Haaland»

Biasin promuove il reparto offensivo dell’Inter, difendendo anche Marko Arnautovic. Al contempo, il giornalista cita anche Haaland.

ATTACCO NON INCOMPLETO – In collegamento su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha risposto alla domanda di un ascoltatore sull’attacco dei nerazzurri: «La rosa dell’Inter poteva essere più forte? Certo. Tutte le rose possono essere più forti a fronte di investimenti importanti. Ma questa è stata la rosa che lo scorso anno ha vinto il campionato, venendo confermata. Non sono d’accordo sul fatto che l’attacco sia un reparto incompleto. Per caratteristiche manca quel giocatore alla Sanchez, che sparigliava le carte, creando superiorità. Ma un reparto formato da Lautaro Martinez e Thuram, con l’aggiunta di Taremi più Arnautovic è già fortissimo. L’austriaco, occhio a darlo per un pensionato, perché sabato è entrato molto bene. E tu come quarto attaccante non puoi pensare di avere uno come Haaland. Il reparto è ben composto, per caratteristiche forse manca qualcosa in più. Ma in verità forse quel tipo di giocare manca sulla corsia di destra, ma aspetti allo stesso tempo Buchanan. E per ora in quella fascia c’è Darmian. Tutti pensano che sia vecchio, ma l’altra sera è stato il migliore in campo».