Biasin: «Inter, assurdo avere un calendario così inguardabile»

Fabrizio Biasin, in collegamento a Pressing, oltre a discutere del malora di Edoardo Bove in Fiorentina-Inter, si è soffermato anche sul calendario stretto per un’eventuale recupero.

CALENDARIO – Fabrizio Biasin, nel corso della puntata odierna di Pressing, tra i temi toccati nel post partita di Lecce-Juventus, si è soffermato a parlare della paura per Edoardo Bove e per la gara rinviata tra Fiorentina e Inter. Queste le sue parole: «Se dobbiamo discutere dei primi quindici minuti, ho visto due squadre che giocavano bene, con la Fiorentina che era partita bene. Due squadre che si stavano affrontando bene. Poi, ovviamente, tutto è finito nel dimenticatoio. Siamo di fronte a calendari inguardabili, non è accettabile dover posticipare una partita a febbraio o, peggio ancora, ad aprile».