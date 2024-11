Biasin: «Asllani torna titolare. L’assenza di Calhanoglu si sente»

Nel corso della puntata di Radio Sportiva, a microfono aperto è intervenuto Fabrizio Biasin. Il giornalista vicino alla casa dell’Inter, ha spaziato tra due temi. Poi un pensiero anche su Hakan Calhanoglu.

FUTURO – Fabrizio Biasin, noto giornalista nerazzurro, nel corso della puntata di Radio Sportiva, ha parlato dei problemi in fase difensiva e del ritorno in campo dal primo minuto di Kristjan Asllani. Queste le sue parole: «In attesa che l’Inter ritrovi il suo dinamismo, più che in difesa, direi in fase difensiva. È una questione di squadra: quest’anno hanno subito parecchio. L’Inter ha una media di 0,8 gol subiti a partita, quindi non è una media altissima, ma considerando la passata stagione, è un cambiamento evidente. Sicuramente c’è bisogno di migliorare, ma la situazione non è così disastrosa. Molto dipende anche dalla presenza di Calhanoglu, che in fase difensiva sta facendo la differenza: è uno dei più bravi nelle due fasi di gioco. L’assenza di questo calciatore rappresenta un problema per Inzaghi. Quasi sicuramente salterà la partita di sabato contro il Verona, ma dovrebbe essere pronto per il ritorno in Champions League. Abbiamo visto alternarsi diversi giocatori, da Zielinski a Barella, ma credo che sabato toccherà ad Asllani. L’Albanese è il centrocampista designato per sostituirlo e sono sicuro che domani Inzaghi lo schiererà, chiedendogli di crescere anche dal punto di vista caratteriale».