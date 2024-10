Biasin: «Arnautovic punta importante per l’Inter! Risultato non banale»

All’indomani di Inter-Stella Rossa Fabrizio Biasin dice la sua sull’esito della sfida di Champions League, che ha visto Marko Arnautovic tornare al gol. Non manca un pensiero anche sull’inchiesta Curve.

ATMOSFERA – Fabrizio Biasin, ospite di Radio 24, si sofferma sul pubblico di San Siro in occasione di Inter-Stella Rossa: «È evidente che l’atmosfera allo stadio era particolarmente sensibile e non poteva essere diversamente. Sei stato abituato ad avere un certo tipo di tifo e nel momento in cui crolla il “castello”, l’atmosfera cambia. Ma credo che la quasi totalità dei tifosi interisti, ovvero tutti quelli che si comprano il biglietto e non hanno pensieri su altri affari, voglia, esiga e pretenda che si faccia chiarezza fino in fondo. Non c’è nessuno che spera che questa cosa venga insabbiata o messa da parte. Tutti vogliono che si faccia pulizia. Questo problema, generale e molto serio che riguarda la criminalità di altissimo livello, deve essere allontano dal calcio. Altrimenti non si può andare avanti».

Inter, dal caso Curva Nord alle risposte sul campo: l’analisi di Biasin

RISPOSTE – Fabrizio Biasin, poi, si sofferma sugli aspetti di campo. Nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” il giornalista analizza così Inter-Stella Rossa: «La notizia più importante di ieri è il turnover che funziona. Si è visto che Taremi è un giocatore superiore, ma per capirlo non c’era bisogno della partita di ieri. E, soprattutto che Arnautovic è un giocatore spendibile. C’erano tanti dubbi ma credo che la sua prestazione in Inter-Stella Rossa può portare a pensare che hai anche una quarta punta importante. Al netto del risultato la partita a un certo punto è stata semplice. Credo che le indicazioni siano queste, e ci metto anche Mkhitaryan. Finalmente dall’inizio della stagione ieri ha giocato al suo livello e quando gioca lui si vede. La prestazione dell’Inter nel secondo tempo è migliorata di molto. La vittoria per qualcuno era scontata ma per me no considerando l’atmosfera e tutto quello che si è sentito negli ultimi giorni».