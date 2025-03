Biasin argomenta: «Inter migliorata grazie a Inzaghi. Ricordiamoci Conte!»

Fabrizio Biasin ha parlato della crescita dell’Inter con Simone Inzaghi sulla propria panchina, ponendo l’accento sulle premesse che hanno accompagnato l’inizio dell’avventura del piacentino a Milano.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter è diventata una delle migliori squadre in Europa grazie al lavoro svolto da Simone Inzaghi nelle sue annate in nerazzurro. Il tecnico piacentino, la cui compagine è attualmente in corsa in tutte le competizioni da essa disputate, è stata così elogiata dal giornalista Fabrizio Biasin a Telelombardia: «Quando è arrivato all’Inter, Inzaghi aveva come obiettivo quello di portare la sua squadra tra le prime 4, dato che erano stati ceduti in estate Hakimi e Lukaku. Ricordate cosa disse Conte all’epoca? Che la rosa non era all’altezza delle sue ambizioni, per questo se ne andò».

Biasin esalta il lavoro di Inzaghi all’Inter

LA CONVINZIONE – Biasin ha poi proseguito: «Lo stesso Zhang aveva confermato che quello fosse l’obiettivo dell’Inter in Campionato, ma la narrazione era che l’Inter dovesse vincerlo necessariamente. Nelle ultime annate, varie squadre italiane hanno speso cifre importanti sul mercato, a differenza dell’Inter. Nonostante ciò, i nerazzurri sono stati bravissimi a fare mercato a zero. Poi c’è stata la mano dell’allenatore, perché se l’Inter è quella che vediamo oggi è anche grazie al lavoro di Inzaghi».