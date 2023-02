Biasin applaude: «Skriniar in fuga? Nessun assalto da San Siro, maturità!»

Plauso di Biasin al pubblico nerazzurro ieri sera presente a San Siro al Derby di Milano tra Inter e Milan. I fari erano puntati su Skriniar e l’accoglienza dopo le vicende delle ultime settimane

MATURITÀ − Skriniar ha giocato titolare ieri il Derby contro il Milan disputando una grande prestazione. Le pressioni non erano poche visto quanto successo nelle scorse settimane. San Siro non ha fischiato allo slovacco. Fabrizio Biasin, su Twitter, elogia il pubblico nerazzurro: «Un tempo il tifoso “tradito” avrebbe colpito al cuore del giocatore in fuga (sì, stiamo parlando di Skriniar). San Siro invece sì è trattenuto, consapevole del fatto che l’assalto all’ex capitano sarebbe stato atto di puro masochismo. Grande prova di maturità, bravissimi».