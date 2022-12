Biasin: «Alvarez forte ma tengo Lautaro Martinez, futuro Lukaku incerto»

Fabrizio Biasin, ospite a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato della situazione Lautaro Martinez nell’Argentina. Il giornalista ha inoltre espresso una sua opinione su Lukaku e sulle possibilità di vedere all’Inter il marocchino Azzedine Ounahi.

GIUDIZI AFFRETTATI − Fabrizio Biasin ha risposto a una provocazione sul fatto che il mondiale dei calciatori dell’Inter è stato peggiore rispetto a quello dei giocatori del Milan. Il giornalista si è così espresso sull’argomento: «Hai dimenticato che domenica ore 17:25 Lautaro Martinez segna il gol decisivo e poi ribaltiamo tutto quello che fino ad ora si è detto. Quindi io aspetto domenica prima di sentenziare».

NESSUN CAMBIO − Biasin si è poi espresso sulla situazione tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez nell’Argentina. Al giornalista è stato infatti chiesto se dopo questo mondiale preferirebbe avere all’Inter uno piuttosto che l’altro: «Guarda io mi tengo Lautaro perché gli voglio bene e perché a Milano si è sempre comportato bene. Secondo me tutto sommato lui no è un calciatore cinquanta piani sotto a Julian Alvarez. In questo Mondiale il suo collega gli ha preso il posto e questo è evidente. Non dimentichiamo però che sotto la gestione Scaloni l’attaccante dell’Inter è il calciatore che ha fatto più gol in assoluto. Quindi mi tengo volentieri lui. Inoltre Alvarez non possiamo più permettercelo».

Biasin sul futuro di Lukaku e l’Interesse dell’Inter per Azzedine Ounahi

FUTURO INCERTO − Il giornalista ha anche parlato delle prospettive future di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter: «Lukaku bisogna vedere cosa succede nei prossimi 5/6 mesi. Se dimostra di avere le qualità che ci ricordiamo di un anno e mezzo fa allora si va avanti e lo si conferma. Viceversa sa anche lui che la sua riconferma passa dalle prestazioni. Fino ad ora non lo abbiamo visto quindi c’è un punto interrogativo e vediamo cosa succederà».

DIFICILE MA C’È SPERANZA − Infine Biasin ha parlato anche di mercato e sulle possibilità di vedere il calciatore del Marocco Azzedine Ounahi con la maglia dell’Inter. Le sue parole: «Ma magari. Il problema però è che queste nuove stelline le vedono squadre più ricche delle nostre. Quindi diventa tutto molto più complicato. Diciamo che l’Inter l’occhio su qualche calciatore lo ha messo. Uno di questi è Marcos Thuram che magari vedremo anche in finale. Poi la possibilità di vederli a Milano dobbiamo renderci conto che adesso in Italia non siamo più al centro dell’Impero. Per questo dobbiamo sottostare alle leggi del mercato. Se qualche altro club li vuole è difficile che vangano da noi. Però manteniamo vive le speranze».