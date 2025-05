Biasin: «Altro che Marotta League, Inter danneggiata da tanti errori»

Biasin stavolta non ci pensa due volte a scagliarsi contro gli arbitri. Ieri altra prova ridicola della classe arbitrale a sfavore dell’Inter. E non è la prima volta.

DANNEGGIATA – Fabrizio Biasin sulle reti Mediaset si scaglia prepotentemente contro gli arbitri dell’ultima stagione di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, a detta sua, è stata gravemente danneggata. Questa la sua analisi: «Chiffi ha arbitrato male, ma non me la prende con lui perché ho visto in questa stagione vari errori. Rocchi poteva fare altre designazioni, ma ha scelto e si fa avanti così. Vero che ha perso tanti per sue colpe, ma è anche corretto far notare che ci sono stati tanti errori ai danni dell’Inter. Per un anno abbiamo parlato di Marotta League e Inter favorita, se guardiamo quest’anno, l’Inter è stata parecchia svantaggiata. Io non dirò mai che c’è una costruzione per sfavorirla, ma dico solamente che gli arbitri, che sono scarsi, hanno svantaggiato e di tanto l’Inter. Ne dico una: ti prendo ad esempio Bisseck con la Roma, gli arbitri hanno ammesso l’errore, ma è costato un punto che oggi fa la differenza. In altri casi, spariscono gli audio, a volte non si vede l’immagine, capisco forse per questo il silenzio stampa».