Biasin: «Acquisto di Correa ultimo azzardo dell’Inter. Aspettative erano alte»

Correa è arrivato all’Inter nell’estate del 2021 come colui che avrebbe dovuto sostituire numericamente e per rendimento in campo Lukaku. Le successive stagioni non hanno però dimostrato che fosse adatto per il compito. Di questo ne ha parlato Biasin a Radio Sportiva.



IL PUNTO – Joaquin Correa è indubbiamente un calciatore che l’Inter preferirebbe cedere, quest’estate, piuttosto che vederlo liberarsi a zero nell’estate del 2025. I nerazzurri hanno provato in più modi a convincerlo a trasferirsi in piazze estere, senza però riuscire nel proprio intento. Correa ha sostenuto durante l’intero calciomercato estivo di sentirsi ancora all’altezza dei grandi campionati europei, rifiutando così le proposte provenienti dalla Grecia e dall’Argentina. Si è così arrivati all’ultima settimana di mercato senza avere alcuna certezza in merito all’effettiva cessione del Tucu da parte dei nerazzurri, tanto che ora è diventata prevalente l’idea della sua permanenza a Milano

Correa-Inter, una storia non andata come sperato: Biasin ribadisce un aspetto!

PREVISIONE NON CONFERMATA – Il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso a Radio Sportiva le sue sensazioni riguardo la posizione di Correa all’Inter, sottolineando come per lui fossero ben altre le aspettative iniziali: «Correa aveva dimostrato di avere del talento, alla Lazio. Non ci si aspettava che non riuscisse proprio a dimostrarlo all’Inter. Il suo è stato forse l’ultimo acquisto così oneroso da parte dei nerazzurri, rispetto al quale non si può che esprimere un giudizio negativo».