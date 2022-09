Biasin: «Acerbi di per sé non è un buon affare! Ma va fatta altra riflessione»

Fabrizio Biasin, Su Tv Play a Calciomercato.it, si è espresso su Acerbi, autore di un ottimo debutto contro il Viktoria Plzen martedì in Champions League. Le sue considerazioni

NON TAPPABUCHI − La riflessione di Biasin su Acerbi: «L’affare in sé non è un buon affare, parliamo di un 35enne che guadagna due milioni di euro. Però va fatta un’altra riflessione e cioè, che, il momento in cui acquistava l’Inter ha costretto i nerazzurri a fare questa tipologia di acquisto. Acerbi è un ottimo giocatore, parliamo di un Nazionale e non va messo in discussione, ma come affare preferisco puntare su un giocatore giovane. Non è un tappabuchi, io credo che giocherà tanto. De Vrij non è più quello di una volta e quindi Acerbi può fare bene».