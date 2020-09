Biancucchi (cugino Messi): “Serie A? Non sarei sorpreso. La sensazione…”

Lionel Messi Barcellona-Inter

Maxi Biancucchi, ex giocatore argentino con passaporto italiano e cugino di Lionel Messi, ha parlato del futuro dell’attaccante argentino accostato anche all’Inter. Di seguito le sue parole riportate dal quotidiano spagnolo MARCA.

INTERESSE SERIE A – Maxi Biancucchi, ex giocatore oggi procuratore, ha detto la sua riguardo il futuro del cugino Lionel Messi, accostato all’Italia – in particolare al mercato dell’Inter -, ma anche Manchester City e Paris-Saint Germain: «La mia sensazione è che il suo addio al Barcellona non sia poi così chiaro. Non sono sicuro al 100% che possa andare via. Qualsiasi campionato sognerebbe di averlo, non sono sorpreso dall’interesse del Manchester City, del PSG e di alcuni dei più importanti club in Italia».

Fonte: MARCA.