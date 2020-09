Bianchi: “Vidal è un punto di riferimento! Eriksen? Difficile cambiargli ruolo”

Rolando Bianchi

Vidal è il nuovo rinforzo di Conte all’Inter. Rolando Bianchi – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – dice la sua sul cileno ma anche sul ruolo di Eriksen. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante

RIFERIMENTO – Arturo Vidal ha sposato il progetto dell’Inter di Antonio Conte. Secondo Rolando Bianchi, il cileno potrebbe essere un punto di riferimento: «Vidal è un giocatore che conosce il gioco di Conte, quindi potrebbe essere fondamentale per migliorare quel reparto che l’anno scorso ha avuto qualche problemino. Poi ti dà esperienza, è uno che sa vincere e può diventare un punto di riferimento per i più giovani e per chi ha vinto meno in carriera».

RUOLO – Bianchi commenta anche la posizione non semplicissima di Christian Eriksen: «Eriksen è tanto trequartista e diventa difficile riuscire a cambiargli ruolo, però ha qualità e mi sembra anche un giocatore intelligente per capire tante cose. Rapporto Conte-Vidal? Il feeling con l’allenatore è importante, quando c’è sai di poterti permettere qualche errore in più perché ti dà fiducia e continuità».