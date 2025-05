Bianchi: «Spettro zero titoli per l’Inter? Nello sport contano i risultati»

Bianchi risponde così sull’Inter e sull’eventualità di concludere la stagione senza vincere alcun titolo. L’ex tecnico schietto e concreto. Il suo pensiero.

OCCASIONE PERSA – Alla vigilia di Napoli-Cagliari e Como-Inter, partite di domani che decreteranno lo scudetto 2024-25, ha parlato a Tuttosport, Ottavio Bianchi. L’ex allenatore degli azzurri e anche della Beneamata (1994-95) ha parlato così in merito alle possibilità misere di vittoria dell’Inter: «Diciamo che domenica avevano solo un risultato, hanno bucato la gomma e ora è una situazione difficile, visto che dovranno preparare anche la finale di Champions».

CONTANO I RISULTATI – Bianchi giudica in questo modo la stagione di Simone Inzaghi nel caso in cui l’Inter non vincesse neanche la Champions League: «Come una senza titoli. Sei arrivato alla volata finale, ma qualcuno di più fresco ti ha battuto. Fa parte dello sport, che è spietato, quello che hai fatto prima non conta nulla. Inzaghi? Ha fatto molto bene in questi anni. Se vince la Champions sarebbe una stagione molto positiva. Se perdesse, che le devo dire? Che nello sport contano solo i risultati».

UN TROFEO CIASCUNO – Poi sull’eventualità di uno scudetto al Napoli e di una Champions League all’Inter, Bianchi ha commentato in questa maniera: «Sarebbe bellissimo. Me lo auguro». Fonte: Tuttosport – Simone Togna