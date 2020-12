Bianchi: “Scudetto Milan? Sicuro di una cosa. Inter ottima rosa”

Condividi questo articolo

Rolando Bianchi

La corsa scudetto entra nel vivo a Natale e Rolando Bianchi, ex attaccante tra le altre di Reggina e Atalanta, ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” ha detto la sua in merito al campionato di Serie A.

CORSA SCUDETTO – Rolando Bianchi esprime un suo parere in merito alla lotta per lo scudetto con il Milan attualmente primo e le altre a seguire, tra queste anche l’Inter: «Ho la mia idea: il Milan andrà in difficoltà. Non ha grandi ricambi. Contro il Parma con Ibrahimovic avrebbe portato i tre punti a casa. Manca l’alternativa. Juventus, Inter e Napoli hanno un’ottima rosa. Poi può capitare l’impresa, ricordate la mia Reggina? Il Milan può anche arrivare fino in fondo, oggi però sfida il Genoa che deve cercare di risalire: la partita di stasera sarà indicativa».

Fonte: tuttomercatoweb.com