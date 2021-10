Bianchi: «Rigore Inter-Juventus? Svilisce personalità dell’arbitro!»

Bianchi, ex allenatore dell’Inter, è piuttosto critico sul rigore assegnato domenica col VAR alla Juventus per il contatto fra Dumfries e Alex Sandro. Ospite di Sportitalia Mercato, ha segnalato un cambio di valutazioni fra gli arbitri attuali e quelli dei suoi tempi.

SCELTE DISCUTIBILI – Ottavio Bianchi ha avuto una lunga carriera fra campo e panchina, conoscendo diverse generazioni di arbitri. Quella attuale non lo convince: «Il rigore assegnato in Inter-Juventus? Queste interpretazioni continuano a svilire la personalità dell’arbitro. Uno come Paolo Casarin, per esempio, interpretava la partita e poi ci sono dei momenti. Io sono per il VAR, ma non esageratamente».