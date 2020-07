Bianchi: “Lukaku giocatore in crescita, Conte lo aiuta e completa”

Rolando Bianchi, ex attaccante del Manchester City e di diverse squadre italiane, è stato ospite questo pomeriggio su “Sky Sport 24” e ha parlato anche di Romelu Lukaku e dell’impatto dell’attaccante belga nell’Inter

IN CRESCITA – Bianchi sottolinea anche i meriti di Conte nel rendimento di Lukaku: «E’ un giocatore in continua crescita e il fatto di avere un allenatore come Conte lo aiuta. Conte lo sta aiutando a crescere e completando come calciatore».