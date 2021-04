Bianchi: «Inter vola da quando fuori da Europa. Serie A, un solo interesse»

Ottavio Bianchi, ex calciatore e allenatore, ha parlato del campionato di Serie A che vede l’Inter in testa e della lotta per la Champions League.

CAMPIONATO – Queste le parole da parte di Ottavio Bianchi, ex calciatore e allenatore, intervenuto a “Radio Kiss Kiss Napoli” sul campionato di Serie A che vede la squadra nerazzurra in vetta e sulla lotta per la Champions League. «Questa stagione è talmente anomala che sarà difficile assistere ad un altro campionato come quello che stiamo vivendo. L’Inter ha iniziato a volare appena è uscita dall’Europa, questo succede in tutta Europa. La lotta per la Champions è l’unico interesse».