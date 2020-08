Bianchi: “Inter post-lockdown la migliore in tutti i sensi con Conte! Messi…”

Bianchi – ex allenatore dell’Inter -, intervenuto a “La Domenica Sportiva – Estate” su Rai 2, si dice possibilista sull’impresa internazionale della squadra di Conte in Germania. E non manca un commento su Messi, divenuto tema caldo in sede di mercato

SQUADRA AL TOP – L’obiettivo Europa League è alla portata per Ottavio Bianchi: «L’Inter vive un momento migliore. Dopo il lockdown è stata la squadra migliore in tutti i sensi. Ed è motivata da un allenatore come Antonio Conte che dà alla squadra una grande aggressività. Le partite dopo il lockdown sono sempre molte insidiose, lo abbiamo visto. I valori in campo sono spesso trasformati. Bisogna vedere chi ha più gamba e possibilità di arrivare sull’ultima palla. Lionel Messi è un giocatore talmente grande e importante che non c’è bisogno di gestirlo. Il mondo del calcio è fatto dalla squadra. Se hai come struttura una grossa impalcatura di squadra e in aggiunta dei fuoriclasse, è fatta. Ma la mentalità del gioco del calcio è il collettivo». Questo il commento di Bianchi tra presente e futuro nerazzurro.