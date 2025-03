Bianchi: «Inter, ci sono anche Napoli e Atalanta! Attenzione a una cosa»

Ottavio Bianchi, ex allenatore delle tre in corsa per lo scudetto, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Questo il suo pensiero sulla corsa scudetto a tre.

IMPORTANTE – Ottavio Bianchi, ex allenatore di Atalanta, Napoli e Inter, sulle colonne di Tuttosport ha rilasciato una lunga intervista in vista della corsa scudetto tra le sue ex strade. Queste le sue parole: «Vincerà chi avrà più continuità di risultati da qui alla fine della stagione. Ma, anche e soprattutto, chi avrà a disposizione i suoi campioni, senza quindi dover far fronte agli infortuni. Napoli-Inter? Era una gara importante, ma non decisiva per lo scudetto, visto che manca ancora molto. La supremazia territoriale l'hanno avuta i padroni di casa, ma il match è terminato in pareggio, un risultato, se vogliamo, anche prevedibile. Si affrontavano le due migliori squadre di un campionato giocato un po' al ribasso. Devo dire che l'occasione più grande l'ha sprecata però l'Atalanta, pareggiando in casa col Venezia».

Inter, nessuna favorita! Ora la Champions League

PARI – «L’1-1 favorevole più al Napoli? Sì. Specialmente a Napoli è un segnale molto significativo quello dell’essere riusciti a recuperare la gara negli ultimi minuti Favorita? Non esiste una favorita oggi. Il Napoli sta facendo molto bene, dopo uno scorso campionato di difficoltà estrema. nter è la squadra più apprezzata, in tutti i sensi. Il problema che aveva, ha e avrà è il cammino nelle coppe. Questo è logorante. Poter preparare per il Napoli solo un match è un vantaggio importante, per una situazione che ora vivrà anche l’Atalanta». DIFFICILE – Chi è favorito per lo scudetto? «Non esiste una favorita oggi. Il Napoli sta facendo molto bene, dopo uno scorso campionato di difficoltà estrema. Finora è stato un campionato d’eccellenza, anche se hanno perso punti importanti nelle ultime settimane, dilapidando il vantaggio in classifica sulle rivali. L’Inter è la squadra più apprezzata, in tutti i sensi. Il problema che aveva, ha e avrà è il cammino nelle coppe. Questo è logorante. Chi gioca in Champions durante la settimana, e qui faccio un discorso generale, poi in campionato spesso ci lascia le penne. Poter preparare per il Napoli solo un match è un vantaggio importante, per una situazione che ora vivrà anche l’Atalanta. E ci sono altri fattori determinanti. Sono tutte e tre “in difficoltà”. Nessuna ha spiccato il volo. La classifica odierna dice questo, cioè che non esiste un divario importante in graduatoria tra le contendenti per il titolo».