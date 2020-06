Bia: “Lautaro Martinez, il Barcellona ha grande chance. Lui vuol cambiare”

Bia, ex difensore dell’Inter, è intervenuto in collegamento con “Radio Sportiva”. Ora fa l’agente e si è espresso su Lautaro Martinez, ritenendo che l’attaccante dell’Inter sia ormai destinato ad andare al Barcellona.

TRASFERIMENTO VICINO – Per Giovanni Bia l’Inter sarà costretta a trovare un nuovo allenatore: «Sicuramente Lautaro Martinez vuole andare al Barcellona, vorrebbe cambiare aria. Probabilmente per il modo di giocare di Antonio Conte o per altre cose, ma credo che il Barça abbia la grande chance di pagare la clausola. Qui c’è una clausola chiara, netta e inequivocabile: se i blaugrana pagano la clausola il giocatore va. Secondo me il Barcellona pagherà la clausola».