Bia: «Inter ad oggi spettatore sul mercato. Presi giocatori solo in prestito»

Nonostante il mercato dell’Inter piuttosto importante soprattutto nel mese di giugno con cinque colpi siglati, c’è chi ancora ha dubbi. Giovanni Bia a Sportitalia mercato la pensa in questo modo

FATICA − Il procuratore di Andrea Cambiaso, Bia, si è espresso sulle difficoltà dei nerazzurri: «L’Inter ha preso tutti i giocatori in prestito perché non ha disponibilità economica. La proprietà non mette soldi sul tavolo. Marotta e Ausilio stanno facendo il possibile, dovranno vendere gli esuberi per racimolare un gruzzoletto di 20/25 milioni. L’Inter è spettatore in questo mercato al momento».