Bia: «Inter, male fuori casa? Un caso! La squadra impone suo gioco»

Giovanni Bia, ex giocatore oggi procuratore, in collegamento video con gli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo le prestazioni altalenanti dell’Inter dentro e fuori casa.

DIFFERENZE DENTRO E FUORI CASA – Giovanni Bia ha parlato così delle prestazioni altalenanti dell’Inter in campionato: «Io non credo che sia un motivo di giocare dentro o fuori casa perché l’Inter è una squadra talmente forte che cerca di imporre sempre il suo gioco contro piccole e grandi. Secondo me sono situazioni di circostanza. Può avere una pressione più alta o più bassa, però l’Inter è una squadra che ti impone il suo gioco attraverso le qualità. Magari la difesa in questo momento non sta vivendo un buon momento ma tornerà a giocare ad alti livello. Secondo me il Napoli però non cederà».