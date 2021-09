Bezzi: «A Inzaghi riconosciuto tutto quello che farà di buono all’Inter»

Per Gianni Bezzi il lavoro di Inzaghi all’Inter dovrà essere giudicato tenendo conto anche delle tante partenze illustri in estate. Il giornalista, durante 90° minuto del sabato su Rai Sport +, vede un bonus per il tecnico.

L’AGGIUNTA – Gianni Bezzi analizza la situazione: «L’Inter credo che in questo inizio di campionato sia stata anche un po’ favorita dal calendario. Con Genoa, Verona e Sampdoria scontri diretti importanti non ne ha ancora avuti. Aggiungo un altro dato: Simone Inzaghi, che è un eccellente allenatore e l’ha dimostrato, viste tutte le partenze in estate qualsiasi cosa farà bene gli verrà riconosciuto. Se avesse avuto il top della rosa sarebbero cresciute le responsabilità. Detto questo l’Inter è ancora competitiva per il campionato, pur avendo perso giocatori importanti».