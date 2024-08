Beukema: «Ricordo 4 vittorie, una con l’Inter! Scudetto? Vediamo»

Il difensore del Bologna Beukema ha parlato della grande stagione dello scorso anno, tra cui la vittoria contro l’Inter in Coppa Italia.

GRANDE ANNATA – Sam Beukema ricorda i successi dello scorso anno, compreso quello contro l’Inter in Coppa Italia: «Annata meravigliosa di un gruppo unico. E non è che all’improvviso abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di grosso. Nessun clic. Semplicemente abbiamo battuto la Lazio, poi la Roma. Abbiamo vinto con l’Atalanta, con l’Inter in Coppa Italia. E insomma, dentro la nostra testa a poco a poco ha preso forma la consapevolezza. Ed eccoci in Champions. L’avevamo sognato, ci siamo svegliati ed era realtà».

NESSUN LIMITE – Poi Beukema sugli obiettivi del Bologna: «Scudetto? In realtà non ci siamo posti obiettivi da nessuna parte. Abbiamo appena cominciato, vediamo come va e forse a febbraio potremo fermarci a riflettere. Intanto domenica abbiamo il Napoli e non è una partita banale».

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti