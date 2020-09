Bettarini: “Inter da strascudetto ma ha un miglioramento. Marotta? Sorrido”

Condividi questo articolo

Stefano Bettarini

L’Inter ha iniziato col brivido la stagione, vincendo 4-3 contro la Fiorentina. Per l’ex difensore Stefano Bettarini, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, i nerazzurri possono vincere il campionato nonostante Marotta abbia parlato venerdì di come non ci sia l’obbligo di conquistare un trofeo.

ANTAGONISTA VERA – Stefano Bettarini vede un duello molto più equilibrato rispetto al passato: «Vista la Juventus contro la Roma lascia qualche dubbio, qualche perplessità. Vedendo l’Inter con la Fiorentina posso dire che non è ancora alla pari della Juventus, però deve migliorare qualcosa a centrocampo. Secondo me non è una rosa da scudetto, è da strascudetto secondo il mio punto di vista. Mi ha fatto sorridere la conferenza stampa di Giuseppe Marotta con Antonio Conte, che ha detto che va bene ripetere o andare vicino ai risultati dello scorso anno. Secondo me non è così: deve alzare l’asticella. Ha i giocatori e la rosa per vincere lo scudetto, se non lo vince per me è un fallimento. L’Inter migliore è quella che vince: finché vince, anche se prende tre gol ne fa più, zittisce tutti. Poi dopo non si è mai contenti fino in fondo, perché vedi che puoi usufruire dei giocatori a disposizione facendoli rendere meglio».