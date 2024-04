Betsson nel futuro dell’Inter? Il CEO: «Impegno nel calcio continua»

Betsson potrebbe unirsi all’Inter in funzione di sponsor di maglia. Il gruppo svedese ha pubblicato alcuni dati relativi all’anno corrente, anche il CEO ha parlato dell’impegno nel calcio per il futuro.

SPONSOR – Betsson è in pole per diventare il main sponsor dell’Inter per la prossima stagione. Il posto sulla maglia nerazzurra è ricercato dal gruppo svedese di scommesse, che ha offerto 30 milioni di euro annui. La società ha reso pubblici alcuni dati raccolti da Calcio e Finanza e che riassumono la crescita a livello economico. Nel 2023 il fatturato è arrivato a 948,2 milioni di euro, con un aumento pari al 22% rispetto all’anno precedente, ossia il 2022. Il CEO Pontus Lindwall ha ripetuto una cosa: «L’impegno di Betsson nel calcio continua. Recentemente è stato firmato un accordo di sponsorizzazione maglietta con il più grande club di calcio della Colombia, l’Atletico Nacional. Inoltre, abbiamo avviato una nuova collaborazione in Grecia, attraverso la quale Betsson avrà i diritti di denominazione per la classica e importante coppa nel calcio greco. Il 2024 sarà un grande anno per il calcio, con sia il Campionato Europeo che la Copa America nei mesi estivi, e non vediamo l’ora di seguire le partite insieme ai fan, ai clienti e ai dipendenti».