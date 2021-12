Beto decisivo in Lazio-Udinese. I suoi modelli? Quattro ex attaccanti dell’Inter!

Beto ieri è stato uno dei grandi protagonisti di Lazio-Udinese, scoppiettante 4-4 che ha chiuso il turno infrasettimanale di Serie A (vedi articolo). Intervistato da DAZN, l’attaccante portoghese ha indicato quattro ex Inter come suoi modelli.

A CHI SI ISPIRA? – Norberto Bercique Gomes Betuncal, per tutti Beto, è una delle sorprese di questa Serie A. L’attaccante portoghese classe ’98, arrivato a fine mercato dall’Udinese, ha già segnato sei gol in tredici presenze e ieri alla Lazio ha firmato la sua prima doppietta. Intervistato da DAZN, Beto ha dato un po’ di informazioni su se stesso e con molta Inter come modelli: «Io penso che sono un giocatore completo, ma anche incompleto. Io tengo la velocità la forza, tecnica: un po’ e un po’. Ma io voglio apprendere un po’ da tutti questi giocatori, da certi attaccanti: Samuel Eto’o, Adriano, Romelu Lukaku, anche Ronaldo il Fenomeno. Tutti».