Bestetti: «San Siro, nuovo stadio ricorda Auchan di Corsico»

Marco Bestetti, consigliere comunale di Forza Italia a Palazzo Marino, ha parlato del progetto per il nuovo stadio San Siro per Inter e Milan.

PROGETTO – Queste le parole sulla propria pagina Facebook da parte di Marco Bestetti, consigliere comunale di Forza Italia a Palazzo Marino, sul nuovo stadio San Siro per Inter e Milan. “Milan e Inter hanno diffuso il render del progetto scelto per costruire il nuovo stadio e radere al suolo il Meazza, la Scala del calcio.

Una presa in giro ai limiti dell’offensivo.

Non tanto per lo stadio in sé – che ricorda più l’Auchan di Corsico piuttosto che un impianto sportivo – quanto per quello che ci hanno messo intorno“.

VIOTTOLI – Bestetti ha continuato. “Milano non è più una città, ma un bosco di conifere, con alberi inseriti ovunque, anche sopra le case.

Le aree di afflusso e deflusso delle migliaia di tifosi – oggi molto ampie e prive di ostacoli per esigenze di ordine pubblico – diventano viottoli di campagna, che si perdono in mezzo ad un ameno parco divertimenti tipo Gardaland, pronto ad accogliere gli ultras inglesi con giostre e altalene eco-sostenibili“.

PRODOTTO – Bestetti ha aggiunto. “E i nuovi edifici da costruire – quelli al centro del feroce dibattito sui volumi da consentire o meno alle società – sono svaniti nel nulla, con un colpo di spugna. Nemmeno abbozzati.

Trattano Milano come se stessero giocando a FarmVille.

Quando si sceglie l’illusionismo e la finzione scenica, significa che il prodotto da vendere è molto scadente. E che si tratta di una fregatura, una sòla.

Lo dico da tempo, ma ogni giorno che passa, questo appare sempre più evidente“.

Fonte: Pagina Facebook Marco Bestetti