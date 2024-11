The Best FIFA Football Awards, tanta Inter presente: nomi e una ‘sorpresa’!

Sono stati comunicati i nomi dei candidati ai “The Best FIFA Football Awards”, riconoscimenti garantiti ai migliori calciatori, e non solo, dell’anno: l’Inter è molto ben rappresentata in questo contesto.

I PREMI – La FIFA ha annunciato i candidati per i “The Best FIFA Football Awards” 2024. Si tratta di un riconoscimento dato ai migliori calciatori, maschili e femminili, allenatori e al miglior gol della stagione. L’Inter, dopo il dominio avuto nella scorsa annata in Serie A, associato a una campagna europea conclusasi agli ottavi di finale a causa della sconfitta contro l’Atlético Madrid, è presente in maniera corposa nello scenario in parola.

Inter, i candidati ai premi per i The Best FIFA Football Awards

I NOMI – Per quanto riguarda l’Inter, vi è un calciatore nerazzurro per ogni ruolo. Tra i portieri, Yann Sommer. Tra i difensori, Federico Dimarco. Tra i centrocampisti, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Tra gli attaccanti, Lautaro Martinez. Il laterale sinistro nerazzurro figura anche in un’altra lista, ossia quella relativa al miglior gol dell’anno. Il calciatore dell’Inter vi rientra con il suo spettacolare gol da metà campo messo a segna contro il Frosinone nel 2-0 del 12 dicembre 2023.

SCELTA PARTICOLARE – Una sorpresa, in negativo, riguarda il novero dei candidati per il premio di miglior giocatore dell’anno. Tra di essi, infatti, non figura anche il capitano dell’Inter. Nonostante il peso specifico rivestito in occasione delle vittorie in Serie A, Supercoppa italiana e Copa America. A ciò può aggiungersi anche l’assenza di Simone Inzaghi nella lista dei migliori allenatori della stagione, in cui figura invece l’italiano Carlo Ancelotti.