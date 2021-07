Bertotto: «Inter favorita nonostante scossoni. Inzaghi ottimo allenatore»

Inzaghi e l’Inter stanno preparando la prossima stagione con l’obiettivo di confermare lo scudetto stravinto sul campo. L’ex difensore Bertotto, ai microfoni di “TMW Radio”, ha analizzato il prossimo campionato e le possibilità di vittoria dei nerazzurri.

GRANDE STAGIONE – Questa l’opinione di Valerio Bertotto sulla prossima Serie A, che secondo lui sarà avvincente e molto combattuta, con molte squadre a darsi battaglia per il titolo e con i nerazzurri di Simone Inzaghi che scattano in pole position: «È chiaro che l’Inter parte con tutti i favori del pronostico. È normale. Però è anche vero che c’è stato qualche cambiamento e, quando questo accade, si può essere soggetti a qualche piccolo scossone. Questo non è detto, perché hanno preso un allenatore bravo, che ha dimostrato di saper fare davvero molto bene in una piazza importante come la Lazio. Suppongo che verrà fuori un bel campionato. Tante squadre si sono rinforzate, ognuna con le sue peculiarità. Arriveranno altri giocatori importanti e sono ritornati grandi allenatori. Ci sarà da divertirsi».