Bertolino: «Inzaghi all’Inter ha fatto una cosa non banale»

Il comico e noto tifoso interista Enrico Bertolino ha parlato a TMW Radio in vista di Inter-Juventus di domenica sera. Facendo anche il punto su Inzaghi e Thuram.

GRUPPO UNITO – Enrico Bertolino è un noto tifoso nerazzurro di lunga data. E con il suo punto di vista ha parlato di Simone Inzaghi e non solo: «All’inizio ero scettico. Inzaghi è stato silenzioso, ma ha messo in piedi un gruppo e una squadra coesa. Una cosa non banale all’Inter. Domenica sera giochiamo in casa e lo stadio sarà dalla nostra parte, ma non conterà solo questa. Abbiamo un recupero che rischia di essere peggiore di quello con il Bologna. Thuram? Avevo visto qualche sprazzo in Germania, ma ora è diventato fondamentale per Lautaro Martinez, molto più di Lukaku».