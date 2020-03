Bertolini: “Serie A? Andrei oltre giugno, altrimenti playoff. Dopo…”

Milena Bertolini, Commissario Tecnico dell’Italia Femminile, è intervenuta a “90° Speciale” su “RAI 2”. Nel corso del suo intervento ha parlato dell’emergenza Coronavirus e di cosa potrebbe succedere nel calcio

SITUAZIONE – Queste le parole di Milena Bertolini: «Siamo in una situazione eccezionale mai successa. Credo che se ci sarà la possibilità di andare oltre si farà una deroga per i contratti oltre giugno. Lo sport sarà importante quando finirà tutto per ritrovare gioia e spensieratezza. Serie A? Andrei anche a luglio e se i tempi sono ristretti prendere l’ipotesi dei play off. Non assegnare per me è l’ipotesi peggiore. Dopo tanti lutti e sofferenze il calcio saprà ridare forza agli italiani e ci farà ricordare quanto sia importante la salute».