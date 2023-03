Bertolini: «Rigore, errore di Lautaro Martinez! Inzaghi non interviene…»

Milena Bertolini in studio nel corso di “90° Minuto” su Rai 2, si è soffermata sul rigore sbagliato da Lautaro Martinez, giustificando in qualche modo l’allenatore in panchina.

SUL RIGORE – Milena Bertolini colpevolizza l’attaccante argentino in occasione del rigore: «La decisione è dell’allenatore che definisce chi sono i rigoristi e lo fa perché quando vai a calciare i rigori è sempre una cosa particolare. Poi bisogna considerare anche il contesto e la situazione, perché lì chi ha sbagliato è stato Lautaro Martinez perché non è il primo rigorista. L’allenatore può intervenire, però magari non interviene per evitare tensioni. Non è così semplice».