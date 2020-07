Bertolini: “Inter, partenza a rallentatore nel post lockdown! Sanchez…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Inter, Milena Bertolini – ospite negli studi “Rai Sport 90° Sera” -, parla della sfida che in caso di vittoria nerazzurra potrebbe riaprire il campionato. Di seguito le sue dichiarazioni

FALSA PARTENZA – Roma-Inter è la sfida in programma tra pochi minuti allo stadio Olimpico, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Milena Bertolini, Commissario Tecnico della Nazionale Femminile Italiana, riflette su quello che poteva essere se i nerazzurri non fossero ripartiti male: «Al di là dei punti persi, più che altro la ripartenza dell’Inter dopo il lockdown è stata un po’ a rallentatore. Bisogna riflettere maggiormente su questo.

ARMA IN PIÙ – Il discorso scivola poi su ciò che sarebbe successo nel pre lockdown con un Alexis Sanchez in più: «Sanchez è un giocatore molto forte – afferma Bertolini –, poi è chiaro che nell’arco di un campionato hai momenti in cui sei più in forma e altri in cui stai meno bene. Romelu Lukaku per esempio ora sta rientrando da un infortunio. Lautaro Martinez ha avuto problemi, forse anche a causa delle sirene di mercato del Barcellona. Sono tutti aspetti che devi mettere in preventivo nell’arco di una stagione».