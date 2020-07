Bertolini: “Inter non cinica, il Bologna è come...

L’Inter perde contro il Bologna e spreca la possibilità di accorciare in classifica contro la Lazio. Milena Bertolini – ospite negli studi di “Rai Sport 90° minuto”, in onda su “Rai 2” – analizza la sfida e le pesanti assenze a centrocampo per Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

POCO CINICA – L’Inter perde in modo rocambolesco contro il Bologna dopo una partita per buona parte dominata. Milena Bertolini, Commissario Tecnico della Nazionale Femminile Italiana, analizza la sfida: «Il centrocampo è un reparto fondamentale, è importante. Se vengono a mancare giocatori importanti ne risente il gioco dell’Inter. È stata una partita combattuta ed equilibrata. È chiaro che il Bologna è una squadra aggressiva, organizzata e ha grande coraggio: rappresenta la mentalità del suo allenatore. L’Inter non è stata cinica e poi nel finale ha avuto un calo mentre il Bologna è salito tantissimo. Scudetto? La Juventus ha tantissime possibilità di vincere lo scudetto ma sono tante partite, si gioca spesso e ci possono essere delle sorprese. È chiaro che la bilancia pende a favore della Juventus».