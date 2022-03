Bertolini: «Sull’Inter ha ragione Allegri! E Sensi poteva servire»

Bertolini, commissario tecnico dell’Italia Femminile, ha detto la sua sui problemi dell’Inter durante 90° minuto su Rai 2. Per lei un giocatore come Sensi avrebbe potuto fare comodo, ma come detto da Allegri non è ancora finita per vincere il campionato.

HA RAGIONE L’AVVERSARIO – Milena Bertolini appoggia le parole di Massimiliano Allegri sull’Inter ancora favorita (vedi articolo): «Credo che dica la verità. Guardando la rosa dell’Inter credo che sia la favorita e la squadra con la miglior rosa. Poi è chiaro che adesso c’è il Milan che sta facendo molto bene: forse quello che vedo in più è la fame di vittoria. Condivido quello che dice Allegri, che sta facendo un gran percorso perché qualche mese fa nessuno avrebbe detto che sarebbe stato quarto. Se la può ancora giocare per posti più alti».

CESSIONE AFFRETTATA? – Bertolini segnala come poteva esserci una soluzione interna per sopperire all’assenza di Marcelo Brozovic: «Stefano Sensi l’ha fatto, è un ruolo che può fare oltre ad altri. Probabilmente aveva voglia di giocare, ma poteva servire all’Inter. Chiaramente Brozovic è un giocatore importantissimo, è quello che detta i tempi e anche il metronomo. Però credo ci sia anche un appannamento mentale da parte di questa squadra, una mancanza di tranquillità: riesce a creare e sbaglia. Forse deve ritrovare quella brillantezza che aveva all’inizio».