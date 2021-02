Bertolini: Â«Inter, fuga Scudetto. Il lavoro di Conte sta dando i suoi fruttiÂ»

Bertolini: «Inter, fuga Scudetto. Il lavoro di Conte sta dando i suoi frutti»

Condividi questo articolo

Milena Bertolini

Milena Bertolini, Commissario Tecnico della nazionale italiana femminile, è intervenuta negli studi di “Rai Due” durante “90simo minuto” per analizzare il derby vinto dall’Inter contro il Milan.

LAVORO FRUTTUOSO – Milena Bertolini ha analizzato in questo modo l’importanza della vittoria dell’Inter sul Milan e del lavoro di Antonio Conte: «Penso che quella di oggi per l’Inter sia una fuga Scudetto, penso vinceranno loro il campionato. Nel derby di oggi si è vista un’Inter più determinata, mentre il Milan ha sbagliato l’approccio. I rossoneri hanno avuto delle scorie ancora dovute alla sconfitta con lo Spezia e non appena sono andati sotto la partita si è incanalata come volevano i nerazzurri. L’Inter è la squadra in questo momento più forte. Il lavoro di Conte di questi due anni sta dando i propri frutti ed è la squadra più completa di questo campionato».