Bertolini: «Inter, è questione di mentalità. Il campionato è ormai andato»

Il Bologna supera a sorpresa l’Inter di Simone Inzaghi, che si conferma squadra fragile in questa stagione di alti e bassi. Milena Bertolini ha commentato il momento dei nerazzurri su 90′ Minuto con la Rai.

DIFFERENZE – L’Inter conferma l’andamento pessimo dopo le partite importanti. Si ferma anche con il Bologna, Milena Bertolini ne parla così con 90′ Minuto sulla Rai: «Una questione di mentalità, che è parte dell’allenamento. Non è un’accusa all’allenatore, le responsabilità sono anche dei giocatori. Lautaro Martinez sente che l’approccio non va, queste sono le differenze con il Napoli. Il campionato ormai è andato per tutti, però c’è la qualificazione in Champions League e la competizione stessa a cui dare attenzione. I giocatori hanno bisogno di tempo per rientrare in condizione. Hai bisogno di tante partite e che l’allenatore ti faccia giocare anche quando non stai bene. Dopo Lukaku tornerà in sé».