Bertolini: “Candreva grande partita contro il Napoli. La differenza…”

Milena Bertolini, CT della Nazionale di calcio italiana femminile, ha parlato in collegamento dallo Stadio Olimpico a “Rai Sport”, tornando sulle difficoltà del Napoli nella semifinale contro l’Inter, dovute anche a una grande prestazione di Antonio Candreva.

PUNTO DEBOLE – Nonostante il pareggio contro l’Inter che ha permesso al Napoli di raggiungere la finale di Coppa Italia, la prestazione dei partenopei non ha totalmente convinto. Soprattutto la fascia sinistra è stata il punto debole come sostenuto da Milena Bertolini, CT della Nazionale di calcio femminile: «È chiaro che nella semifinale il Napoli ha patito sulla sinistra, anche perché Candreva ha fatto una grande partita. Questa sera Gattuso cambia anche perché è normale che tra una partita e l’altra ci siano cambiamenti, visto il ritmo ravvicinato delle partite soprattutto ora si è appena ricominciato. Il turnover è fondamentale. Saranno determinanti gli allenatori nella gestione delle rotazioni perché le 5 sostituzioni sono importanti, ma come abbiamo visto in queste partite sono state utilizzate poco. Quello che farà la differenza sarà il fatto di cambiare i giocatori di partita in partita, per questo forse la Juventus ha qualche vantaggio».