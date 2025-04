Berti tanti auguri, l’Inter celebra il compleanno dell’iconico Nicolino

BUON COMPLEANNO – Tanti auguri a Nicola Berti! L’ex centrocampista nerazzurro oggi festeggia 58 anni. La sua passione insieme al talento, alla personalità e al suo spirito interista gli hanno permesso di diventare un’icona nerazzurra. Arrivato nel 1988, ha indossato la maglia dell’Inter per 10 anni, emozionando i tifosi con le sue giocate e il suo carattere e collezionando 311 presenze. 41 i gol segnati, alcuni rimasti nella storia per bellezza ed importanza, come la rete della finale di andata della Coppa Uefa ’93/’94 contro il Casino Salisburgo e la cavalcata di oltre 50 metri contro il Bayern Monaco, tutti accompagnati dal grido “Nicola Berti facci un gol“. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi, i migliori auguri di buon compleanno a Nicola Berti.

Berti spegne 58 candeline: ora un regalo da Inter-Bayern Monaco

TANTI AUGURI – Anche la redazione di Inter-News.it si aggiunge agli auguri per Berti, che ha saputo regalare gioie indescrivibili ai tifosi dell’Inter. “Nicolino” compie gli anni in una settimana non banale, ossia in quella che porta alla sfida di ritorno ai quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Leggendaria la sua cavalcata nel 1988 a Monaco di Baviera.