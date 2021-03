Berti: Â«Juventus alla fine? Meglio, non mi fido! Inter, no sofferenzeÂ»

Berti: «Juventus alla fine? Meglio, non mi fido! Inter, no sofferenze»

Nicola Berti

Berti ha partecipato a una diretta Twitch sul canale di Alessandro Cattelan. L’ex centrocampista dell’Inter si è espresso sulla stagione in corso, augurandosi che la squadra di Conte arrivi alla partita con la Juventus già tranquilla.

CHIUDERE IL DISCORSO SUBITO! – Nicola Berti valuta la classifica dell’Inter: «Campionato già vinto? Assolutamente no! Mancano ancora tre o quattro partite, poi ci possiamo cominciare ad avvicinare a quello che manca da un po’ di tempo. Da tantissimo… Stiamo ancora tranquilli, basso livello. Meglio avere la Juventus alla fine? Sì, alla penultima giornata. Io non mi fido, voglio che finisca prima assolutamente. La sofferenza alla penultima giornata? Questa non la voglio assolutamente subire, bisogna vincere prima».

STAGIONE BUONA – Per Berti, in ogni caso, l’annata dell’Inter è positiva: «Molto bene, a parte la prima con l’eliminazione in Champions League. È stata una bella botta, è il terzo anno che ci capita. Rimane solo lo scudetto, che è un traguardo importante perché è da tantissimi anni che manca. Lo stadio vuoto? Mi hanno invitato per una partita ma non mi piace: non ce la faccio a stare da solo lontano da tutti».