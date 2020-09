Berti: “Con Vidal-Inter, Juventus più vicina! Ecco la favorita in Serie A”

Arturo Vidal Barcellona

Berti ha parlato delle gerarchie per l’attuale Serie A con Inter e Juventus che dovrebbero essere in lotta per lo Scudetto. L’ex calciatore sottolinea la crescita dei nerazzurri con l’arrivo di Arturo Vidal ai microfoni di “TMW Radio”. Di seguito le sue dichiarazioni odierne

LE GERARCHIE IN SERIE A – Gianluca Berti parla del mercato nerazzurro: «L’Inter ha tanti giocatori in uscita. Dopo il Covid, non c’è tanta gente a pagare soldi importanti. E’ una sessione un po’ più di stallo: mi sembra di essere a luglio. Si è mosso veramente poco. Nerazzurri al livello della Juventus? Con Vidal le due squadre si sono avvicinate, ma la forza dei bianconeri non va scoperta. Parte avvantaggiata anche quest’anno».